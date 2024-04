“Inter? Vincere facendo i debiti significa barare” | l’attacco di Arrighi Sacchi per la seconda stella nerazzurra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cinque anni al Milan non possono che lasciare un segno indelebile. Arrigo, condottiero del Diavolo di fine anni ’90 che ha vinto due Champions League e altrettante Supercoppe Uefa, continua a seguire il campionato nostrano e a fare il tifo per i rossoneri. E in occasione della presentazione del suo libro ‘Il realista visionario’, non si è risparmiato nel tirare una stoccata ai rivali dell’, sempre più vicini alla vittoria dello scudetto: “C’è una tendenza ad arrivare all’obiettivo da furbi. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi.. L’sta barando? Si“. Queste le sue parole riportate dal Corriere Adriatico. Sempre con i nerazzurri nel mirino, ...