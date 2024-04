Inter, il Genoa alza il prezzo per Gudmundsson: le contropartite per abbassarlo - 30 milioni non bastano più. Se fino a poco tempo il Genoa sembrava valutare tanto Albert Gudmundsson, oggi il prezzo per acquistare il gioiello più prezioso è.calciomercato

Rassegna Stampa del 10 Aprile, Genoa: domani presentato il ritiro a Moena. Prove di intesa con Gila - "Gilardino e il Genoa, intesa impegnativa. Richiesta del tecnico tre anni di contratto" titola questa mattina l'edizione di Repubblica ...buoncalcioatutti

Genoa, possibile cambio in dirigenza: concorrenza al Napoli per il ds dell'Empoli - Non soltanto calciatori e allenatori, che possono partire o che potrebbero arrivare. In casa Genoa in queste ore si starebbe pensando anche a un`avvicendamento.calciomercato