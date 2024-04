Inter-Cagliari | non solo assenze pesanti per Inzaghi! Attesi due rientri

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’, domenica sera, sfiderà ila San Siro.non dovrà fare i conticon delleimportanti: sonodueATTESA – L’, dopo una giornata di riposo, tornerà quest’oggi al lavoro per preparare la sfida contro ildi domenica sera. Non saranno del match Pavard e Lautaro Martinez, squalificati.perche però potrà sorridere per dueimportanti: il principale è il recupero di Bastoni. Il difensore, dopo aver saltato precauzionalmente la sfida contro l’Udinese, dovrebbe tornare regolarmente a disposizione del tecnico per la sfida che può avvicinare ulteriormente la squadra allo scudetto. Il ...

In Inter-Cagliari , oltre Pavard, mancherà Lautaro Martinez per squalifica. Inzaghi, per formare la coppia d’attacco con Thuram, ha due opzioni per sostituire l’argentino più una terza meno ... (inter-news)

Bisseck , domenica sera troverà spazio in Inter-Cagliari vista la squalifica di Pavard. Dopo due partite senza scendere in campo è l’occasione giusta per ritrovare fiducia e minuti CAMBIO – L’Inter ... (inter-news)

Inter-Cagliari si giocherà domenica alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per la trentaduesima giornata di Serie A ... (inter-news)

