Inter | attacco da sogno | record insieme ad un’altra big

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’è la squadra più prolifica d’Europa nel proprio campionato.ai neroazzurri, anche un altro top club Con la vittoria per 2-1 contro l’Udinese, l’ha raggiunto quota 75 gol in 31 giornate di campionato, consolidando non solo il primo posto in classifica per punti ma anche per reti realizzate. Se si pensa ai