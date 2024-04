Intelligenza artificiale Al Cinema Astra Il progetto per le scuole

Un Richiamo Alla Difesa della Creatività Umana. Nell’epoca digitale in cui l’innovazione tecnologica si fonde con l’arte, più di 200 celebrità della musica mondiale, tra cui nomi di spicco come Katy ... (moltouomo)

Il Consorzio di Tutela della mozzarella di bufala Campana Dop impiega l'intelligenza artificiale per l'attività di vigilanza contro le mozzarelle fake e per contrastare il fenomeno dell'Italian ... (gamberorosso)