Iniziative negazioniste ; Gasparri attacca Gualtieri | cosa spunta nei viaggi del ricordo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «È davvero triste che il Comune di Roma trasformi idel, dedicati ai martiri delle foibe e agli italiani vittime dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia in un'iniziativa negazionista». Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Mauriziosulle polemiche relative ad alcune tappe deicommemorativi per gli studenti. «Nel percorso, infatti, che gli studenti affronteranno nei prossimi giorni, accanto a delle tappe dovute, si affiancheranno momenti dedicati a chi con azioni terroristiche e contribuendo al massacro degli italiani non fa certo parte di quelle tappe a cui ideldovrebbero essere dedicati. È veramente da biasimare l'iniziativa del Comune di Roma e la decisione, che non può non essere attribuita al sindaco ...