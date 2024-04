Inizia la truffa del “reddito del governo” con le foto di Mattarella e Meloni | come funziona

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Laannuncia agli utenti del social network che Sergioe Giorgiahanno creato una legge per consentire a chiunque di avere un reddito fisso. Con la falsa promessa di un'entrata passiva di 4.000 euro si chiede subito un versamento da 250 euro.

truffa un’anziana in Calabria e le ruba 13mila euro: arrestato - Il telefono di casa e il cellulare occupati per ore, un figlio lontano e preoccupato che non riesce a contattare la madre, quest’ultima che nel frattempo sta vivendo un piccolo dramma. “Signora sono u ...zoom24

