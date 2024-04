Infortunio ad Amici | allieva deve abbandonare il programma | in extremis viene trovata una strana soluzione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo tre puntate del serale, ad un passo dalla finale una ballerina diha avuto un. Durante le prove di una coreografia Gaia De Martino si è fatta male ad un ginocchio e purtroppo il medico della produzione ha emesso un referto chiaro: tre settimane di stop.ad, Maria comunica la notizia a Gaia. Maria De Filippi non appena ha saputo la notizia è entrata in casetta con la sua voce ed ha comunicato del riposo forzato all’: “Quello che comporta questoè che tu stia ferma per tre settimane. Non c’è nessun’operazione da fare, ma devi stare ferma tre settimane. Questo purtroppo diventa incompatibile con questa gara. Gaia è la vita dei ballerini, questo purtroppo capita. Nella vita di un ballerino o un atleta che usa il proprio corpo, ...

