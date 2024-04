Infortuni sul lavoro in Italia | quanti sono nel 2024 | a cosa hanno diritto i lavoratori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si allunga la lista di incidenti sulin. Questa mattina un operaio a Roma, mentre lavorava su un macchinario, è rimasto incastrato e ha subito lesioni alla mano sinistra. Ma anche l’esplosione alla centrale elettrica di Bargi nella diga di Suviana nel bolognese, avvenuto ieri pomeriggio e che ha provocato morti e feriti. Ilper il momento si può già considerare un annus horribilis in tema denunce esul: per l’Inail, in questi primi due mesi dell’anno i casistate 92.711 (+7,2% rispetto a gennaio-febbraio 2023), 119 delle quali con esito mortale (+19,0%). I dati dei primi due mesi delIl tragico alla centrale idroellettirca di Bargi sul lago di Suviana, nella provincia di Bologna, è uno degli ultimi incidenti avvenuti in ...