Inflazione Usa sale più delle attese al 3 | 5% “Salta” il taglio dei tassi della Federal Reserve ipotizzato per giugno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’statunitense cresce piùe allontana unal costo del denaro americano. I prezzi al consumo sono saliti in marzo del 3,5%, contro previsioni di + 3,4% scommettevano su +3,4% e sopra il 3,2% di febbraio. Su base mensile l’aumento è stato dello 0,4%, oltre il +0,3%. L’indice core, al netto di cibo e energia, ha segnato un +3,8% su marzo 2023, anche in questo caso sopra ledegli analisti, e un +0,4% su base mensile. Immediata la reazione dei mercati alla diffusione del dato e a prospettive più incerte su una riduzione deida parte(e forseBce). Negativi i futures che anticipano l’apertura di Wall ...

frena no le Borse dopo il dato sul l'inflazione americana, cresciuta a marzo oltre le stime. Milano si appiattisce sulla parità, Londra riduce i rialzi allo 0,2% mentre Parigi vira in negativo (-0,2%). ... (quotidiano)

frena no le Borse dopo il dato sul l'inflazione americana, cresciuta a marzo oltre le stime. Milano si appiattisce sulla parità, Londra riduce i rialzi allo 0,2% mentre Parigi vira in negativo (-0,2%). ... (quotidiano)

L'Inflazione Usa accelera più del previsto a marzo: +3,5% su base annua - L’Inflazione core, che esclude le voci più volatili come cibo ed energia, è aumentata dello 0,4% a marzo su base mensile e del 3,8% nell’anno, come nei due mesi precedenti. Anche in questo caso il ...it.investing

Future USA in rosso dopo i dati sull'Inflazione - In ribasso i future sui principali indici azionari statunitensi a circa un’ora dall’avvio delle contrattazioni. I dati sull’Inflazione USA relativi al mese di marzo 2024 hanno evidenziato tassi di ...soldionline

Borsa: l'Europa frena dopo l'Inflazione Usa, a picco i bond - Frenano le Borse dopo il dato sull'Inflazione americana, cresciuta a marzo oltre le stime. Milano si appiattisce sulla parità, Londra riduce i rialzi allo 0,2% mentre Parigi vira in negativo (-0,2%).quotidiano