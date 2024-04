Incidente a Vigevano | frontale tra auto e camion in corso Pavia | muore donna di 70 anni

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Sarebbe unadi 70la vittima dell’mortale avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.45 lungo il tratto diche collegaalla frazione Sforzesca. La, che era al volante di una Renault Twingo, si è scontrata frontalmente con unScania. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e per lanon c’è stato scampo: è deceduta sul colpo. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Ad occuparsi dei rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale oltre ai vigili del fuoco. Il flusso veicolare lungo il tratto della provinciale è rimasto interrotto per consentire le operazione di recupero della salma ed i rilievi.

Uomo ferito da un colpo di pistola alla gamba a Milano. Ha raccontato di essere stato aggredito a Vigevano - Vigevano. Un uomo di 27 anni è stato soccorso martedì pomeriggio in via Sella nuova, alla periferia di Milano, colpito da un proiettile a un polpaccio. L'uomo è stato trovato da un passante che ha ...laprovinciapavese.gelocal

