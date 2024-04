Incidente a L’Isola dei Famosi | Greta contro Artur | “Mi hai tagliato col machete”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Adeii naufraghiZuccarello eDainese proprio non si sopportano e l’insofferenza l’una nei confronti dell’altro è palese (e pensare che Sonia Bruganelli fantasticava su una ship fra i due). C’è stato anche un semi-col coltello, ma andiamo per gradi. I due si sono anche scontrati a duello per diventare leader ma, davanti a un parimerito, la palla è stata passata al gruppo dei naufraghi che ad alzata di mano hanno eletto la ballerina loro leader. Arrivata in spiaggia ha commentato: “Sono la prima leader dedei, non me lo aspettavo ma lo speravo. Non voglio primeggiare su nessuno, voglio prendere solo il meglio dai miei compagni“. Una gioia condivisa con tutto il resto dei compagni, tranne che con...