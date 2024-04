In viaggio senza biglietto Al controllo del capotreno reagiscono aggredendolo

«Finalmente con voi» scrive Fedez che pubblica alcune foto in aeroporto con i figli Leone e Vittoria prima di partire per Miami . Nelle storie su Instagram, il rapper mostra anche il video ... (open.online)

La preside: “Qui non facciamo inclusione, è un termine che non mi piace. Facciamo il nostro mestiere. Dobbiamo dare un futuro a questi ragazzi che passano il pomeriggio in strada” (milano.repubblica)

La pop star Dua Lipa e il protagonista di Masters of the Air Callum Turner hanno trascorso la maggior parte dell'ultimo mese come dovrebbe fare chiunque abbia i mezzi e il passaporto: in viaggio. ... (gqitalia)