In questo ristorante appena aperto la cacio e pepe è senza cacio | anche se non sembra

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 aprile 2024) A un mese esatto dall'apertura, Uma a Roma sta lavorando in sordina per fissare le sue coordinate gastronomiche. Lo hannodue giovani di belle speranze e grandi esperienze, alla corte di alcuni dei nomi più importanti del panorama gastronomico. E infatti, alle loro prime uscite, Matteo Taccini e Luigi Senese hanno fatto tesoro di quelle esperienze maturate in Italia e all'estero, non per replicarle tout court, ma per farne strumenti di una cucina che sa essere, allo stesso tempo, molto facile e molto complessa. Di quella complessità che si rivela a chi è interessato percepirla. Non tutti i sapori sono immediati: certe acidità possono risultare poco familiari a chi si orienta con la stella polare della tradizione, ma dei punti di dialogo ci sono, meritodella scelta di uscire co un degustazione più che accessibile (8 passaggi, 50 euro). ...