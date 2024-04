In Medio Oriente la pace è un miraggio Per le Nazioni Unite “l’escalation tra Israele e Libano è a un passo”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilribolle e la, anziché avvicinarsi, sembra sempre più lontana. A dirlo chiaramente è il capo della missione didellein(Unifil), Aroldo Lazaro, secondo cui “il pericolo di un’escalation traè reale”, aggiungendo che “non esiste una soluzione militare allo scontro in corso” e l’unica exit strategy dal conflitto resta quella “della via diplomatica”. Peccato che non sembra pensarla così il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, secondo cui la guerra andrà avanti fino alla liberazione degli ostaggi e che ha confermato l’imminente offensiva a Rafah. Rischio di escalation che sale di ora in ora visto che continuano le minacce della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, che ...

