In arrivo #Nova | il docufilm sulla strage di Hamas del 7 ottobre

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 – Sarà vietata ai minori di 18 anni anche se è una generosa testimonianza per l'umanità: una pellicola che tutti dovrebbero vedere., ilsull'attacco terroristico dial rave israeliano organizzato ai confini con la Striscia di Gaza, appena presentato al cinema Farnese a Roma dalla Comunità ebraica romana in collaborazione con la Jerusalem Foundation, e presto disponibile sulle principali piattaforme, racconta lo scempio di un'alba estrema. Quella in cui la gioventù israeliana più bella, laica e trasgressiva incrocia il terrore e la morte per mano di coetanei palestinesi dominati da tutt'altri sentimenti. Odio in purezza. I killer dibucano i confini e sparano senza ritegno, senza altra logica che sia quella della carneficina o del ricatto: 367 morti, 34 rapiti. "Un film ...

Summit per la pace in Ucraina in Svizzera, senza Mosca - Per trovare una road map da presentare a Mosca. E Zelensky boccia il piano di Trump: 'Non cederemo territori' (ANSA) ...ansa

Darkest Dungeon 2, la nuova modalità Kingdoms in arrivo quest'anno - Gli sviluppatori di Darkest Dungeon 2 hanno annunciato per quest'anno l'arrivo di una nuova modalità denominata Kingdoms: ecco di cosa si tratta.multiplayer

The Final: attacco a Wembley, il trailer del documentario in arrivo su Netflix - L'8 maggio arriverà su Netflix il documentario The Final: attacco a Wembley, dedicato agli scontri avvenuti prima della finale degli europei del 2021. Netflix ha condiviso online il trailer del ...movieplayer