Imprese pronte a 446mila assunzioni, per il 20% immigrati - Sono più di 446mila i contratti di assunzione (di durata superiore ad un mese o a tempo indeterminato) programmati dalle Imprese ad aprile e oltre 1,5 milioni per il trimestre aprile-giugno, con un li ...ansa

I sindaci della Maremma a fianco dei balneari in vista della manifestazione a Roma - Il sindacato balneari Fiba Confesercenti in sinergia con i colleghi della Sib Confcommercio portano le Imprese in piazza per manifestare contro l’incertezza con la quale le Imprese del settore sono co ...maremmanews

SB Italia: software e consulenza a supporto della trasformazione digitale delle Imprese - L'azienda punta a incrementare ulteriormente il fatturato nel 2024, portandolo a superare i 47 milioni. La strategia prevede l'espansione sia in Italia sia all'estero, oltre all'espansione del portafo ...edge9.hwupgrade