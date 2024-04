Imprese | Casasco Fi | Correggere effetti distorsivi meccanismo Cbam

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Auspico che la mozione a mia prima firma, sottoscritta da tutta la maggioranza che ringrazio, possa essere condivisa dall'intera Aula perché è di primario interesse per l'Italia e l'Europa. La mozione riguarda gli aspetti critici dell'attuale, in previsione della sua definitiva entrata in vigore il 1 gennaio 2026, con l'obiettivo di garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli sostenuti nell'ambito dell'Eu-Ets, con il risultato di pervenire a un prezzo del carbonio equivalente tra i prodotti importati e quelli nazionali". Lo ha detto Mauriziodeputato di Forza Italia e Responsabile Dipartimento Economia del partito, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, durante la dichiarazione di voto delle mozioni in materia di revisione dei meccanismi di tassazione delle ...