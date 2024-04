Impossibile continuare I vigili del fuoco si arrendono a Suviana | serve un miracolo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È di tre vittime, cinque persone ferite e quattro disperse il bilancio provvisorio dell'esplosione verificatasi ieri pomeriggio a Bargi, in una centrale idroelettrica Enel nel bacino artificiale di, sull'Appennino bolognese. Una turbina è esplosa al piano -8 dell'impianto, causando un crollo che ha coinvolto i tecnici che lavoravano in quell'area, mentre «l'acqua ha riempito il nono e il decimo piano» della centrale, ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, il Generale Ettore Bramato, che ha spiegato che «la pressione dell'acqua è una situazione delicata da monitorare». In queste ore l'acqua continua a salire impedendo le operazioni di soccorso: «Non sappiamo da dove arriva l'acqua, probabilmente dalla conduttura che è sopra a monte e che lentamente si sta svuotando», ha detto il portavoce del corpo nazionale dei...

Israele: irruzione in diretta TV, interrotto il collegamento dell'inviata spagnola a Gerusalemme: La reazione La giornalista cerca di spiegargli - in inglese - che sta solo facendo il suo lavoro e chiede di lasciarla continuare. Ma la cosa risulta impossibile quando altre persone entrano in ...

Gestazione per altri: dignità vo' cercando: Insomma, visto che si ragiona di dignità, non sembra degno continuare a perpetrare l'equivoco di ... Quello che sarebbe davvero utile e civile è normare in maniera da rendere impossibile ogni tipo di ...