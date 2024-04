Ilary Blasi incinta e Totti a fare l' amore con Flavia Vento | svelato tutto

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Da qualche annoha rilasciato dichiarazioni non proprio dettagliate sul legame che ha avuto con Francesco, ora impegnato nella causa della separazione con. Questa volta, in una intervista rilasciata a DiPiù Tv, la showgirl haalcuni dettagli sulla relazione avuta nel 2001 e nel 2005 con l'ex calciatore della Roma. Nel dettaglio, si è finalmente liberata di un peso che ha portato con sé per quasi due decenni, mostrando coraggio nel raccontare la sua verità, anche a costo di affrontare critiche e giudizi. Resta ora da vedere se Francescorisponderanno a queste rivelazioni, aprendo un nuovo capitolo in una vicenda che sembrava ormai archiviata. Ma cosa ha ...

L’ Isola dei Famosi è tornata in tv senza Ilary Blasi. Dopo tre anni l’ex moglie di Francesco Totti e ormai storica conduttrice del reality show non è più al timone del reality show di Canale 5. Al ... (caffeinamagazine)

Le pagelle di Sonia Bruganelli della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 - Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista all’Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it l’ha raggiunta per farsi spiegare come mai sente sia il ruolo più giusto per lei. Spazio anche alle pagelle: “A me d ...fanpage

Flavia Vento decide di rivelare tutto: “Ora basta a stare zitta, io e Totti siamo stati insieme per ben due volte, prima nel 2001 e poi nel 2005” - Flavia Vento ha parlato di due momenti d'intimità condivisi con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, in un'intervista esclusiva al settimanale DiPiù. La showgirl ha dettagliato una relazione avu ...baritalianews

Claudio Bisio nei panni di inviato de "Le Iene" a "Zelig" 2007 - Chi ricorda Claudio Bisio nei panni di inviato de "Le Iene" In una puntata del 2007 di "Zelig" il conduttore al timone del programma comico di Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada, partecipava a una ...tgcom24.mediaset