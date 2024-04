Ilaria e Fabio | una verità scomoda destinata a esplodere Matrimonio a prima vista 2024 | reunion ad alta tensione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano – L’erba del vicino è sempre più verde? Tempo dell’attesaa “”. Per le quattro coppie è giunto il momento del confronto. E proprio guardando “in casa degli altri” in passato sono deflagrate le dinamiche: in alcuni casi portando a una svolta positiva, in altri certificando il fallimento di percorsi già traballanti. Va detto che in questa stagione nessuno dei partecipanti arriva al questa fase con certezze granitiche. Anzi. La coppia che – almeno apparentamene – arriva più affiatata allaè quella composta dae dal neo sposo, anche lui di 34 anni. Da un lato troviamo la 34enne di Agrate Brianza, con il suo travolgente entusiasmo e il suo evidente interesse per il compagno (“Quanto sono presa da uno a dieci? ...