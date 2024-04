Il vintage di East Market per celebrare il Record Store Day

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024), l’evento delmilanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, si unisce alle celebrazioni internazionali delDay. Assieme alle centinaia di migliaia di negozi musicali indipendenti in tutto il mondo,in occasione delDay ha allestito una speciale area con oltre 20 espositori musicali specializzati. L’appuntamento è per domenica 21 aprile assieme ai consueti 300 selezionati venditori da tutta Italia con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Tanta musica dal passato in linea con la filosofia deldi, ma anche novità contemporanee per gli amanti della ...