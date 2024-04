Il vicecomandante NATO in Europa | “Di Putin non ci si può fidare | in caso di guerra saremo pronti”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sir Keith Blount, Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR), all'evento per i festeggiamenti dei 75 anni dell'Alleanza Atlantica a Napoli: "non è la persona giusta alla quale fare affidamento, dobbiamo focalizzarci su di noi. Abbiamo un vantaggio militare e morale. Indi conflitto siamo pronti".

NATO, i 75 anni a Napoli nel segno della difesa e deterrenza - 4 minuti per la lettura Napoli, 9 apr. (askanews) – (di Cristina Giuliano) Un traguardo importante festeggiato nel segno della difesa e della deterrenza: i 75 anni della NATO dal mare di Napoli hanno ...quotidianodelsud

Il nuovo comandante delle forze operative dell’Esercito E' NATO a Palermo - Gaetano Zauner, palermitano di nascita, è il nuovo comandante delle forze operative dell’Esercito. Si è svolto oggi, alla presenza del capo di Stato maggiore dell’Esercito, il generale di Corpo d’Arma ...palermotoday