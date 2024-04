Il viaggiatore sedentario

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Scrittore dotato di arguta ironia e dal finissimo umorismo, nel 1993 Luigi Malerba ha dato alle stampe una raccolta di diari di viaggio: resoconti stilati negli anni Ottanta e per la più parte pubblicati sul Corriere della Sera o come reportage autonomi, nei quali incontriamo Malerba nel contatto con culture allora, prima della successiva globalizzazione, così aliene e sconosciute. I suoi diari di viaggio ci prestano uno sguardo sagace e storicamente informato su un’epoca che pare non passare mai, qual è quella della divisione del mondo in due blocchi di influenza, e su culture che, sebbene ora si siano relativamente omogeneizzate, non smettono di attrarre la nostra curiosità. Cina, Uzbekistan, Bulgaria, Armenia, Giappone, Hong Kong, Macao, Thailandia rapiscono Malerba per il velo dietro cui sembrano rivelarsi e nascondersi. Nel suo racconto rapsodico, che salta da impressione a ...