Il tocco di mano di Gabriel in Arsenal-Bayern | calcio diviso tra il regolamento da applicare e il buon senso dell’arbitro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ildipiù evidente: palla ine sistemata mezzo metro indietro in area. Il gesto però è talmente innocente e ingenuo, da spingere l’arbitro a non concedere il penalty, derubricandolo ad un “errore da bambini”. Tutto questo è successo all’Emirates Stadium in occasione diMonaco 2-2, gara di andata dei quarti di finale di Champions League. L’errore è disi è verificato al 67? e ha lasciato tutti sconcertati per qualche istante. Il portiere Raya ha servito il compagno da rimessa da fondo, ma lui ha preso il pallone con lae lo ha risistemato battendo una seconda volta. La palla era chiaramente in gioco e Kane si è subito sbracciato facendo segno al direttore di gara di concedere ildi rigore. Niente da ...