Il sito dell' AGI non è aggiornato per uno sciopero dei giornalisti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) AGI - Il Cdr'AGI proclama un nuovoper l'intera giornata di giovedì 11 aprile, in applicazione del secondo pacchetto di mobilitazioni proclamato dall'assemblea dei redattori, e si riserva di mettere in atto altre iniziative di protesta a difesa'indipendenza e del pluralismo'informazione primaria. Oggi, 10 aprile, i redattori'Agi ancora una volta sono stati messi a conoscenzae intenzioni'editore da una nota stampa e non da comunicazioni ufficiali ai lavoratori. Il Cdr esprime il suo sconcerto per come unae più grandi multinazionali italiane, partecipata dallo Stato, sta trattando da mesi il futuro professionale e personale di oltre 70, che domandano un percorso trasparente per ...