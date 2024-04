Il sequel de Il trono di Spade su Jon Snow non si farà | “Non troviamo la storia giusta”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Kit Harington ha annunciato in una recente intervista che ilde Ildiincentrato su Johnè stato accantonato da HBO. “Al momento non ci sono piani il. È fuori discussione per il futuro”, ha affermato Harington a ScreenRant. È dal 2022 che si parla di unde Ildicon Jonnel ruolo di protagonista assoluto, ma purtroppo Harington e gli autori non hanno trovato unache li convincesse a sufficienza per iniziare i lavori: “Perché non riuscivamo tutti a trovare lada raccontare che ci entusiasmasse abbastanza. Quindi, abbiamo deciso di metterla da parte per il momento. Potrebbe esserci un momento in futuro in cui ci ...