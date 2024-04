Il ritorno di Leoluca Orlando | lascia il Pd e si candida alle Europee con l’Alleanza Verdi Sinistra I dem siciliani | “Ha la candidatite”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’ennesimonon accetta di stare in panchina e di appendere le scarpette al chiodo. L’ex sindaco di Palermo è pronto a correreelezioniconanza. Erano ormai diversi mesi chedialogava con i vertici del Pd, chiedendo di essereto a Bruxelles, dove è già stato dal 1994 al 1999, ma i dem hanno fatto muro: nessun posto in lista per quello che dal 1985 al 2022 è stato per cinque volte primo cittadino del capoluogo siciliano. Così la rottura è arrivata tramite un messaggio su whatsapp inviato nei gruppi Pd. “Carissimo, ho fatto tutto ciò che potevo, in rigorosa coerenza con la mia/nostra storia che non conosce ammiccamenti e patteggiamenti. Ho trovato ...