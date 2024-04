Il ristorante El Bulli di Ferran Adrià riapre per una notte e solo per due persone Ecco come prenotare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 aprile 2024) A casa dello chef, in tutti i sensi. Per la prima volta in assoluto, el1846 apre le sue porte per un soggiorno unico (e gratuito) fatto di arte, storia e innovazione culinaria, ospitato dal rivoluzionario cuoco spagnolo. L’iniziativa nasce grazie ad Airbnb. Il soggiorno per due a el, padre della gastronomia occidentale moderna e uno degli chef più influenti al mondo, apre le porte di el1846 per un soggiorno unico, durante il quale gli ospiti avranno l'opportunità di dormire all’interno dell’ex, un luogo leggendario con vista mozzafiato su una spiaggia della Costa Brava, trasformato in museo. Per unapotranno soggiornarvi due ospiti e ad accoglierli sarà proprio lo ...