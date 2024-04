Il riscaldamento globale non si ferma | anche marzo 2024 è da record

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I grafici rilasciati dal Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea parlano da soli e sono più che inquietanti. Per la decima volta consecutiva, lo scorso mese ha segnato la temperatura mediapiù alta di sempre rispetto al periodo. Preoccupa la temperatura media dei mari....

Firenze, 9 aprile 2024 – Se non verrà mitigato l’impatto del riscaldamento climatico, entro la fine del secolo il Mediterraneo potrebbe essere invaso da specie tropicali provenienti dall'Atlantico. ... (lanazione)

FIRENZE – Entro la fine del secolo, il Riscaldamento climatico non controllato potrebbe portare all’ invasione del Mar Mediterraneo da parte di specie tropicali provenienti dall’Oceano Atlantico. ... (webmagazine24)

La tutela ambientale è un diritto umano, storica sentenza della Corte Internazionale - La sentenza della Corte Internazionale rappresenta un precedente storico per le cause legali sul clima in tutto il mondo.tomshw

I meteoriti in Antartide sono minacciati dal riscaldamento globale – rts.ch - Più di 300.000 meteoriti poggiati sul ghiaccio dell'Antartide stanno affondando sempre più in profondità a causa dell'aumento globale delle ...gossipitaliano

Clima, vittoria storica delle anziane svizzere - Duemila vecchiette svizzere entrano nella storia per la porta di un tribunale. Quello della Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedu) che ieri ha condannato il governo di Berna per violazione dei d ...ilgiornale