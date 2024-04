(Di mercoledì 10 aprile 2024) A meno che non viviate isolati dal resto del mondo, vi sarete sicuramente accorti che il tour promozionale diè ufficialmente entrato nel vivo. Precedentemente rimandato a causa dello sciopero di Hollywood e finalmente prossimo all'arrivo nelle sale, il nuovo film di Luca Guadagnino è tra i più attesi dell'anno per una lunghissima serie di motivi. I primi che ci vengono in mente? Il cast ovviamente, che vanta Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist, la regia di uno dei fuoriclasse del cinema nostrano, ma anche i costumi creati per l'occasione da. Da queste parti vogliamo sempre che un buon film abbia anche dei costumi all'altezza, per questo sapere che la mente creativa di Loewe e di JWha collaborato con il suo amico Luca agli abiti di scena rendeforse ...

Il red carpet di Challengers è stato soprattutto la festa di Jonathan Anderson - La première romana del nuovo film di Luca Guadagnino si è trasformata in un enorme tributo al designer nord-irlandese ...gqitalia

Janhvi confirms relationship with Shikhar Pahariya, wears neckpiece with 'Shikhu' written on it - Actress Janhvi Kapoor has finally confirmed her relationship with Shikhar Pahariya at the 'Maidaan' screening. The actress, who looked every inch beautiful in a cream-coloured pantsuit, completed her ...daijiworld

Guardiani della Galassia: sul red carpet di Roma Sara Pichelli - Guardiani della Galassia: sul red carpet di Roma Sara Pichelli... - Voto 10 - Cinema | Film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, trailer, anteprime, interviste esclusive.voto10