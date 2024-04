Il protagonista Romanelli | tre ori nel ricordo del padre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ristoratore di fama (e famiglia), campione di marcia nel nome del babbo Maurizio, venuto a mancare da un anno. Il 38enne monsummanese Andreain poco meno di un anno ha calato un tris di medaglie da favola: campione europeo master a squadre a Pescara, campione nazionale individuale Aics ad Ancona, campione tricolore individuale master 35 nei 3 chilometri, sempre ad Ancona. Tre ori per la gioia di mamma Ileana, dedicati alla memoria del, allenatore e giudice di marcia nonché ristoratore principe. "Ho praticato atletica, specialità marcia, per 20 anni, raggiungendo nel 2011 anche il minimo B per le Olimpiadi – racconta Andrea –. Sono stato costretto a cessare l’attività nel 2017, a causa di un grave infortunio, iniziando a lavorare nel locale di famiglia. Ma lo sport mi è rimasto dentro. Poi, l’anno passato, dapprima è venuto a mancare ...