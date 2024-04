Il processo Tav | Nessuna precauzione per le terre prodotte dalla talpa Monna Lisa

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Stefano Brogioni FIRENZE Sono passati più di undici anni da quel gennaio del 2013, quando i carabinieri del Ros sequestrarono la, i conci che avrebbero dovuto rivestire il maxi tunnel sotto la città, lefuoriuscite dal lavoro della trivella diventate rifiuti. Fu l’inchiesta che ebbe l’effetto di bloccare i lavori della Tav - anche se il cantiere non finì mai sotto sequestro - e ieri, in tribunale, dopo uno slalom tra competenze territoriali e prescrizioni, sono arrivate le richieste di condanne per chi è ancora alla sbarra. Pene fino a cinque anni, e sequestri fino a quasi 15 milioni per l’"ingiusto profitto" che sarebbe stato realizzato con gli smaltimenti illeciti, sono stati chiesti dal pubblico ministero Giulio Monferini al termine di una requisitoria lunghissima, complicata pure da ...

