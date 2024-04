Il Politecnico cerca stagisti

Studenti Politecnica Marche incontrano le aziende - Ancona.- Mercoledì 10 aprile si terrà il Job Service Day organizzato all'Università Politecnica delle Marche, presso la Facoltà di Ingegneria nel Polo Monte Dago di Ancona. L'evento è una fondamentale ...cronachemarche

"Stop per il Ramadan". "Irricevibile": bufera al Politecnico di Milano per la richiesta degli studenti - Ora anche gli studenti del Politecnico di Milano vogliono che la loro università chiuda, non solo il 10 aprile per la fine del Ramadan ma anche per l'Eid al-Adha di giugno. Sardone: "Subdoli tentativi ...ilgiornale

Politecnico di Milano: più di 15.000 ragazze e ragazzi per l’Open Day 2024 - cercando di rendere l’esperienza più intuitiva, efficace e gradevole. L’Open Day del Politecnico di Milano si conferma così un evento per guidare i futuri studenti verso percorsi accademici di ...mi-lorenteggio