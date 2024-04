Il personaggio più pazzesco della scena musicale più influente del mondo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una delle prime cose che si notano quando si incontra Asake è il suo nome: tutte e cinque le lettere del nome d’arte del cantante nigeriano sono tatuate a caratteri cubitali e indelebili sul suo collo. Agli occhi di chiunque, questo aspetto indica vanità e solipsismo; per l’artista ventinovenne, invece, simboleggia la determinazione. «In Nigeria, se hai un tatuaggio sul collo non puoi lavorare da nessuna parte», spiega Asake. «Non posso lavorare per nessuna azienda. Non posso vendere nulla». Asake si è fatto il tatuaggio in un momento in cui si sentiva particolarmente scoraggiato, abbattuto e insicuro riguardo alla musica. «Ero stanco», ricorda. «Non capivo se fosse il caso di proseguire o smettere di provarci». La sua risposta a questi dubbi? Raddoppiare il lavoro e non darsi altra via d’uscita. Farsi il tatuaggio mentre stava ancora diventando l’Asake che conosciamo ora, il cantante ...