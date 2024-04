Il Parlamento Ue vota sul Patto immigrazione e asilo Cosa prevede e perché l’approvazione non è più scontata

Giorgia Meloni ha detto che l'obiettivo per le elezioni europee è confermare il risultato delle ultime politiche. Secondo un Sondaggi o di Ipsos/Euronews si tratta di un'ambizione realistica, ... (fanpage)

“Se fossi stata parlamentare, avrei votato solo la prima volta a favore degli aiuti militari in Ucraina e non avrei più votato se non ci fossero stati segnali chiari di inizio di vie diplomatiche, ... (ilfattoquotidiano)