Il parlamento Ue approva il nuovo Patto sui migranti | cosa cambia ora

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I dieci provvedimenti hanno ottenuto una maggioranza relativa. La maggioranza italiana si è presentata divisa al voto: Lega contraria, FI ha seguito le direttive del Ppe. Fdl ha votato "caso per caso". Contrari Pd e M5S

(Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha approva to a maggioranza tutti i testi del patto Ue sull'asilo e la migrazione, nella miniplenaria a Bruxelles. "Dopo quasi un decennio di blocco, il Parlamento ... (periodicodaily)

Budapest, "il Patto apre all'immigrazione clandestina" - BRUXELLES - Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha definito il Patto Ue sull'asilo e la migrazione approvato oggi dal parlamento europeo " un via libera all'immigrazione clandestina " ...ansa

Migranti: il parlamento europeo approva le nuove regole per l’accoglienza - Migranti, l’Europarlamento approva il nuovo patto per i richiedenti asilo: comprende dieci progetti di legge che aggiornano le norme dell’Unione europea in materia.corrierenazionale

Il parlamento europeo approva il nuovo patto sui migranti - Il parlamento europeo ha votato a favore di tutti i documenti del patto sull'asilo e la migrazione in una sessione straordinaria a Bruxelles.lettera43