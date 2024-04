Il morbillo rialza la testa in Italia Quest’anno 213 casi | il quintuplo dell’intero 2023 In calo le vaccinazioni

"E' altamente contagioso e può avere gravi conseguenze sulla salute pubblica. I casi continuano ad aumentare in tutta l'Unione europea" Il Morbillo rialza la testa in Europa. E "con l'aumento dei ... (sbircialanotizia)

morbillo, allarme per aumento dei casi in Italia, Bassetti: “E’ partita un’epidemia ma non è mai troppo tardi per vaccinarsi” - Il recente aumento dei casi di morbillo in Italia ha generato preoccupazione tra i cittadini. Tag24 ha intervistato il professor Bassetti per approfondire la questione ...tag24