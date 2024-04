Il Milan e Pioli al bivio | perché la sfida con la Roma può salvare la stagione

l’arbitro Massa dirigerà la sfida tra il Sassuolo e il Milan per la trentaduesima giornata di Serie A. I precedenti sorridono a Pioli. Come anche i rigori Domenica 14 aprile alle 15:00 il Milan ... (dailymilan)

Milan, tutti pazzi per Gimenez: incontro decisivo - Il Milan non molla la pista Giménez. Nelle prossime ore andrà in scena un importantissimo incontro che deciderà le sorti dell'attaccante del Feyenoord.spaziomilan

Bennacer: "Durante il Ramadan Pioli ci ha aiutato tanto. E non è così ovunque..." - Il regista algerino titolare con la Roma dopo il mese di digiuno dall'alba al tramonto: "Durante il digiuno ho avuto i miei dati migliori. Quanti di noi avrebbero giocato in City-Real Quasi tutti" ...gazzetta

Sarri al Milan: la notizia che spiazza i tifosi e anche Pioli - Notizia che ha del clamoroso: Maurizio Sarri sembra aver rifiutato un'offerta interessante per aspettare il Milan.spaziomilan