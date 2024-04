Il mea culpa di Nunzia De Girolamo | «Ho sbagliato a fare “Avanti popolo”»

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Deè reduce dal flop disu Rai 3, chiuso in anticipo per mancanza di ascolti. E oggi in un’intervista al Corriere della Sera fa mea: «Io “” non lo volevo, perché pensavo che fosse presto per me un programma di politica». Dedice di essere stata «cacciata dalla politica e mi sono rifatta una vita solo con le mie forze. È passata solo la narrazione di una meloniana di destra». Ma quando ha detto sì al programma ha: «L’azienda si è trovata con un vuoto, perché Bianca Berlinguer è andata via all’improvviso e dovevano tappare il buco». Poi spiega che gli attacchi per la puntata con la ragazza stuprata a Palermo sono stati «la più grande sofferenza ...

Dear Abby | Quarter-century marriage is an intimacy-free zone - DEAR ABBY: In a response to “Ganged Up On” (Dec. 23), you stated that it is against the law to hit a child in California. It was in response to a woman whose mother-in-law spanked her grandchild. I ...inquirer

Dear Abby: Hubby’s fed up with sexless marriage - She thinks a lack of intimacy is fine for a marriage, and this is frustrating to me. I have brought this up to her numerous times, but she will not be moved.bostonherald

Ancona, il mea culpa di Prezioso: «Chiedo scusa a tutti» - Il centrocampista biancorosso parla della vicenda legata alla sua condotta extracampo - immortalata sui social - nello scorso week-end, che lo vedeva fuori per squalifica ed ha coinciso con la sconfit ...anconatoday