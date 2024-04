Il lottatore che racconta un tentativo di corruzione | «Mi hanno offerto 300 mila dollari per perdere»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Frank Chamizo è nato a Matanzas a Cuba. Poi è immigrato a Genova, dove è diventato un. E oggia Repubblica undidurante il torneo di qualificazione alle Olimpiadi a Baku. Sono ancora sconvolto. Triste, addolorato, pieno di vergogna per quello che è successo», dice. Parte dal verdetto che ha fatto vincere l’atleta di casa Bayramov togliendogli i due punti che lo avrebbero portato a Parigi: «I cinque giudici sul tappetopreso la stessa decisione, riconoscendo che avevo messo a terra il ginocchio destro dell’avversario, quindi avevo vinto». Right knee down Poi però è cambiato tutto «dopo un incontro in cui il mio avversario, che ho sempre battuto, per cinque minuti non ha fatto che scappare. Poi si sono inventati un challenge a tempo scaduto, che non ...