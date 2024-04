Il grande piano dei cechi e tutte le munizioni che servono all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Se l’Ucraina riuscirà a reggere l’urto dell’attesa offensiva russa di fine primavera il merito potrebbe essere di un ex paracadutista di sessantadue anni, cresciuto al ginnasio militare, diventato generale, poi capo di stato maggiore e oggi presidente della Repubblica Ceca. Petr Pavel con i suoi studi al Defense Intelligence College di Bethesda, al Royal College of Defence Studies di Londra e con il suo master in relazioni internazionali al King’s College alle spalle, dà l’idea di essere un tipo votato al pragmatismo. Eletto ad ampia maggioranza poco più di un anno fa, non deve aver impiegato molto a capire che l’Unione europea, così divisa e indecisa, non avrebbe mantenuto la promessa di consegnare a Volodymyr Zelensky un milione di proiettili entro marzo. È stato il governo di Petr Fiala, il primo ministro scelto da Pavel, così, a mettersi alla ricerca delle ...