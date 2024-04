Il grande paradosso Ue | sussidi Pac ad allevamenti inquinanti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In un mondo sempre più consapevole dell'urgenza climatica, un recente studio pubblicato su Nature ha rivelato un vero e proprioall'interno dell'Unione Europea: l'82% deiagricoli dell'Ue finisce per sostenere la produzione di prodotti animali ad alta intensità di emissioni. Segui su affaritaliani.it

L' Udinese ieri sera si è resa protagonista di un'ottima partita contro la Lazio in trasferta, che ha visto i bianconeri imporsi... (calciomercato)

In un mondo sempre più consapevole dell'urgenza climatica, un recente studio pubblicato su Nature ha rivelato un vero e proprio paradosso all'interno dell'Unione Europea: l'82% dei sussidi agricoli ... (affaritaliani)

In un mondo sempre più consapevole dell'urgenza climatica, un recente studio pubblicato su Nature ha rivelato un vero e proprio paradosso all'interno dell'Unione Europea: l'82% dei sussidi agricoli ... (affaritaliani)

Un ospite per Biden (e uno per Xi Jinping) - Non era mai successo, da quando nel 1949 Chiang Kai-shek si era rifugiato nell’isola con i resti del suo esercito e del suo governo sconfitti dall’Armata di liberazione popolare di Mao. Oggi l’ex pres ...corriere

Agricoltura, grande paradosso europeo: sussidi Pac ad allevamenti inquinanti - Uno schiaffo agli obiettivi dichiarati dal Green Deal europeo. Il 12% di questi sussidi, pari a 6,8 miliardi di euro, è finito in Paesi extra-Ue ...affaritaliani