Il governo Meloni vuole il carcere per i giornalisti | gli emendamenti di FdI per silenziare la stampa

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La volontà iniziale del presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, Alberto Balboni, era quella di eliminare ilper ie aumentare le multe per il reato di diffamazione a mezzo. Ma, un po’ a sorpresa, così non sarà. O non solo: le multe per i cronisti saranno aumentate ma per loro tornerà anche il. E il giornalismo d’inchiesta rischia di essere limitato con una norma voluta dalla maggioranza. Lo prevedono alcunidepositati martedì in commissione Giustizia al Senato da parte del relatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, quindi con l’accordo del­al disegno di legge sulla diffamazione a prima firma di Balboni. La proposta di legge è stata presentata all’inizio del 2023 ma l’iter in ...