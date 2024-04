Chiusura in rialzo per il gas ad Amsterdam . I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in progresso dell'1,53% a 26,61 euro al ... (quotidiano)

Il gas chiude in calo ad Amsterdam (-0,9%) - Seduta in calo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato in calo dello 0,92% a 27,1 euro al megawattora.quotidiano

TREK RIORGANIZZA LA SUA RETE COMMERCIALE, LA TREK ITALIA chiude E NASCE UNA NUOVA STRUTTURA PER IL SUD EUROPA - La denuncia arriva dagli Amis de Paris-Roubaix, accompagnata da stupore e amarezza: alcuni blocchi di pavé sono stati sradicati dal terreno e rubati nel settore del Carrefour de l'Arbre. Un gesto ...tuttobiciweb

Roma, fuga di gas a Tor Pignattara. Evacuati un palazzo e tre negozi - Grossa fuga di gas questa mattina in zona Tor Pignattara a Roma. Sgomberato temporaneamente un edificio in via dell'Acqua Bullicante e chiuse a scopo precauzionale tre attività commerciali. Polizia ...rainews