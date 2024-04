Il francobollo commemorativo su Berlusconi è un insulto alla memoria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Sonia Surico Il Consiglio dei Ministri ha dato il via liberaproduzione di uncon l’effigie di Silvioa un anno dsua scomparsa. Un colpo basso della politica o una mossa geniale per ricordare ai cittadini chi ha manipolato il palcoscenico politico per decenni? L’approvazione di questa proposta ha scatenato una valanga di polemiche, con molti che la considerano una beffarda acrobazia di revisionismo storico. Ma al di là del clamore, l’idea è diventata realtà, e il governo si è affrettato a giustificarla con una dichiarazione ufficiale: “Un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista”. Ma sarebbe più onesto ricordarlo anche per i suoi scandali politici ...