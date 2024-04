Il figlio di Ben Affkeck e Jennifer Garner si dichiara uomo L’annuncio al funerale del nonno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ben Affleck e, il15enne fa coming out alla messa di commemorazione per il. Seraphine Affleck diventa così ufficialmente Fin. Il ragazzo è molto legato alla figlia diLopez, Emme, che usa pronomi neutri.Leggi anche: Fedez a Belve: “Non è una sfasciafamiglie”. Chi è la vip del presunto tradimento Il discorso di Fin Il15enne di Ben Affleck e diha fatto coming out sabato scorso, rivelandosi pubblicamente col nome di Fin. L’occasione scelta dall’adolescente, il cui nome alla nascita è Seraphine Rose, è stata la cerimonia commemorativa per il papà di. Scomparso di recente all’età di 85 anni. Fin ha recitato un versetto della Bibbia, vestito in giacca e cravatta e ...