Il dipendente di un museo che ha appeso un proprio quadro su una parete vuota

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Narra la Süddeutche Zeitung che, alla Pinakothek der Moderne di Monaco di Baviera, fra i Picasso e i Klee è apparsa una nuova opera: l’ha appesa undella galleria, approfittando di unalibera per esporre agli occhi dei visitatori ilche riteneva ilcapolavoro. La sua speranza era che il pubblico restasse abbagliato da tanta bellezza e gridasse entusiasta per la scoperta; oppure che la sua opera potesse passare inosservata fra le altre, capolavoro fra i capolavori. Purtroppo per l’impiegato con ambizioni artistiche, dopo qualche ora, l’incongrua esposizione è stata notata e rimossa senza che nessuno si stracciasse le vesti per l’incommensurabile perdita o temesse di star sbarazzandosi di un Picasso o un Klee malriposto. Mannaggia. Sorge però il sospetto che il volenteroso ...