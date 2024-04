Il decano dei meccanici del ciclismo | «I produttori ci odiano perché ripariamo i pezzi invece di cambiarli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alejandro Torralbo fa il meccanico dei ciclisti da quando aveva 9 anni. Oggi ne ha 62. “Sono scappato dalla scuola del mio paese e sono andato ad aiutare mio zio, che aveva un’officina di riparazione di biciclette e moto. Ero sempre lì, compresi i fine settimana. Quei tempi non hanno nulla a che fare con quelli di adesso”. El Mundo dice che è “il miglior meccanico di bici del mondo”. Lavora per il Team Emirates, per Tadej Pogacar e Juan Ayuso. Ma ha curato, in un modo o nell’altro, le bici di Indurain, Rominger, Olano, Ullrich, Juan Fernández, Chava Jiménez, Valverde, Contador, Sastre, Sagan, Basso… Ha “corso” 43 Vuelta, 28 Tour de France e 24 Giri d’Italia. Tre Olimpiadi (Atlanta, Londra e Rio) e a 29 campionati del mondo. “All’inizio lavoravo tutti i giorni, riposando solo la domenica per andare a messa. Penso di aver sbagliato, avrei dovuto studiare. Ma sono in questo mondo da ...