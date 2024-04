Il corvo | uscita posticipata per il reboot | Saw XI rinviato di un anno intero

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lionsgate ha modificato il suo calendario uscite, mossa che ha interessato anche ildel cult con Brandon Lee Lionsgate ha modificato il calendario delle uscite di alcuni suoi film, tra cui ilde Ildal 7 giugno di quest'al 23 agosto e Saw XI dal 27 settembre 2024 ad addirittura tra un, il 26 settembre 2025. I cambiamenti arrivano un giorno prima della panel di Lionsgate al CinemaCon. Per compensare questi cambiamenti, Lionsgate ha inserito Never Let Go, il nuovo film diretto da Halle Berry, nella data dilasciata libera da Saw XI, il 27 settembre 2024. Lo studio ha anche anticipato The Best Christmas Pageant dal 15 all'8 novembre. Il film, …